iOS 17 Beta 2: Vorabversion bislang erstaunlich stabil und zuverlässig

Genau 17 Tage liegt die WWDC-Entwicklerkonferenz, auf der Apple am 5. Juni erstmals einen Ausblick auf das kommende iPhone-Betriebssystem gewährt hat, jetzt hinter uns.

Für viele Betatester stand damit bereits fest, was in dieser Woche noch passieren würde: Apple in der Nacht zum Donnerstag die zweite Vorabversion von iOS 17 zum Download bereitgestellt und bietet damit nun eine erste Verfeinerung der Testversion an, die Apple am Tag der WWDC-Keynote verteilt hat.

Während für die Nutzung entsprechender Vorabversionen grundsätzlich ein gesondertes Testgerät eingesetzt werden sollte, wollen wir nicht unterschlagen, dass wir in diesem Jahr verblüffend gute Erfahrungen mit Stabilität, Performance und Alltagstauglichkeit der Beta-Version gemacht haben. Zudem stellt Apple diese gänzlich kostenfrei zur Verfügung.

Erstaunlich stabil und performant

Nichts desto trotz solltet ihr im Zweifelsfall jedoch davon ausgehen, dass wichtige Banking-Apps und die Anwendungen des eigenen Arbeitgebers unter den Beta-Versionen von iOS 17 möglicherweise nicht mehr wie gewohnt funktionieren.

Solltet ihr bereits über ein Beta-Gerät verfügen, dann könnt ihr die neueste Testversion von iOS 17 jetzt über die Systemeinstellungen installieren. Apples Release-Übersicht zeigt, welche neuen Betas nun zum Download bereitgestellt wurden.

Viele der kleinen und großen Neuerungen der ersten Testversion haben wir im Laufe der vergangenen zwei Wochen bereits in ausführlichen Artikeln vorgestellt. Diese könnt ihr hier nachlesen:

Etwa 90 Tage im Betatest

Mit Blick auf die zurückliegenden Jahre betragen Apples Testphasen für neue iOS-Versionen zwischen 80 und 100 Tage. Dabei kamen zuletzt stets acht unterschiedliche Betaversion zusammen, sowie eine (oder mehrere) Golden-Master-Versionen, die kurz vor der finalen Freigabe des jeweils neuesten Betriebssystems im Herbst verteilt wurden.