Neu in iOS 17: Das iPhone kann bald mehr als einen Timer

Die zuletzt abgelaufenen Timer werden in der Uhr-Applikation gesammelt und können hier mit einem Knopfdruck erneut gestatte werden. Allerdings ist es nicht möglich einen bereits vorhandenen Pizza-Timer per Sprachbefehl erneut zu starten. Hier verlangt Siri (noch) jedesmal die konkrete Angabe einer Timer-Dauer und ignoriert bereits vergebene Namen.

Zudem bietet die Spotlight-Suche von iOS 17 nun Schnellaktionen zum Setzen von Timern und Alarmzeiten an, die noch in der Spotlight-Oberfläche die Einstellung einer Timer-Zeit und dessen umgehenden Start zulassen.

