Neu in iOS 17: „Wegbegleitung“ – Apples Check-In für späte Heimwege

Dazu kombiniert Apple mehrere Funktionen unter einer Oberfläche. So ist die „Wegbegleitung“ zum Teil Positionsüberwachung, zum Teil interaktive Erinnerung und nicht zuletzt eine automatische Kurznachricht für besorgte Familienmitglieder und Freunde, die sich gerne Informieren lassen, wenn ihr wohlbehalten in den eigenen vier Wänden angekommen seid.

In diesem taucht zukünftig auch die neue Check-In-Funktion „Wegbegleitung“ auf, mit der Apple einen oft vorgetragenen Wunsch vieler Eltern („Melde dich doch bitte noch mal kurz wenn du gut angekommen bist“ ) zumindest in Teilen automatisieren möchte.

Eine der Applikationen die vom Versionssprung auf iOS 17 im Herbst am meisten profitieren wird, ist Apples Nachrichten-Applikationen. Die Kurznachrichten-App, in der Apple bekanntlich ein starkes Verkaufsargument für das iPhone sieht, bekommt mit iOS 17 neue Sticker, kann Sprachnachrichten automatisch verschriftlichen und freut sich über ein komplett neu gestalteten Bereich für iMessage-Erweiterungen.

