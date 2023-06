Standby macht das ladende iPhone zur Info- und Steuerzentrale

Auf den ersten Blick überraschend kommt in diesem Zusammenhang, dass Apple die Unterstützung von Standby im Zusammenhang mit dem iPad bislang nicht erwähnt hat. Eigentlich wäre das Apple-Tablet ja prädestiniert für die Verwendung als Steuerzentrale und digitaler Bilderrahmen und dementsprechend durchaus wünschenswert, dass man auch das iPad in diese Modus versetzen kann.

Standby wird automatisch aktiviert, wenn das iPhone während es Ladens ins Querformat gedreht wird. In der Basisversion erinnert das Ganze dann auch an den Weckermodus der Apple Watch. Standby bietet allerdings deutlich vielseitigere Optionen. Per Wischgeste kann das iPhone im neuen Standby-Modus Diashows anzeigen und die Standardansicht lässt sich mithilfe von Widgets an die persönlichen Bedürfnisse und Vorlieben anpassen.

Insert

You are going to send email to