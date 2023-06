DockKit: Neue iPhone-Funktionen für motorisierte Docks

Apple geht auf die neuen Funktionen in der Entwickler-Session #10304 („Integrate with motorized iPhone stands using DockKit“) ein und zeigt in dem knapp 20 Minuten langen Video, wie sich das Live-Tracking mit motorisierten Docks umsetzen lassen könnte.

Damit diese auch in dynamischen Gesprächssituationen eingesetzt werden können, bereitet Apple mit DockKit eine Lösung vor, die auch von anderen Videokonferenz-Anbietern bzw. auch beim Einsatz des iPhones als Integrationskamera am Mac genutzte werden könnte.

Das neue Entwickler-Framework versorgt Entwickler mit einem Grundgerüst an Funktionen, das Steuerbefehle für motorisierte iPhone-Halterungen generieren kann, die auf Basis der aktuellen Videoinhalte erstellt werden. Zukünftig soll es so etwa möglich sein, Personen beziehungsweise Gesichter zentriert mit der Kamera des iPhones zu verfolgen, auch wenn diese sich vor dem Objektiv der iPhone-Kamera bewegen sollten.

