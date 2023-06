„Adaptive Audio“ verspricht zusätzlichen Komfort für AirPods-Nutzer

Ergänzend zu all diesen Neuerungen will Apple den automatischen Wechsel der AirPods zwischen verschiedenen Geräten verbessern. Eine Funktion, die seit ihrer Einführung immer mal wieder auch Probleme gemacht hat. Apple verspricht hier allem voran, dass lästige Verzögerungen beim Wechsel zwischen den Geräten zukünftig vermieden werden.

Eine weitere kommende Funktion für die AirPods hat Apple mit „Conversation Awareness“ angekündigt, was sich in etwa mit Gesprächs-Wahrnehmung übersetzen lässt. Hier werden automatisch die Wiedergabelautstärke abgesenkt und Hintergrundgeräusche ausgeblendet, wenn man sich mit jemandem unterhält.

Bislang kann man die AirPods ja mit aktivierter Geräuschunterdrückung oder im Transparenzmodus verwenden. Mit „Adaptive Audio“ wird es mit den AirPods Pro 2 und neueren Modellen künftig möglich sein, die beiden bislang verfügbaren Audioeinstellungen zu kombinieren. Die neue Funktion passt die Reaktion der AirPods auf Umgebungsgeräusche automatisch an die jeweiligen Gegebenheiten an.

