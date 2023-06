Neu in iOS 17: Intelligente Einkaufslisten, automatisch sortiert

Welche Auswirkung die intelligente Sortierung genau hat, lässt sich beim Einsprechen neuer Einkaufslisten in Echtzeit beobachten. Wer die Diktatfunktion nutzt, um neue Besorgungen einzusprechen und diese mit einem Druck auf die Enter-Taste bestätigt, kann dabei zuschauen, wie die unterschiedlichen Einkaufserinnerungen automatisch in den jeweiligen Kategorien landen.

So werden Lebensmittellisten von der Erinnerungen-App unter iOS 17 in logische Lebensmittelkategorien gegliedert, um so beim nächsten Einkauf mit systematischen Besorgungslisten im jeweiligen Bereich von Wochen- oder Supermarkt unterstützen zu können.

Ein kleines Detail, dafür aber ein wirklich praktisches, lässt sich in der überarbeiteten Erinnerungen-Applikation von iOS 17 ausmachen. Diese versteht sich ja schon länger auf die Verwaltung unterschiedlicher Listen und wird von nicht wenigen Anwendern zum Führen geteilter Einkaufslisten genutzt, in die Wocheneinkäufe und anstehende Erledigungen eingetragen werden. Gerne auch gemeinsam mit Partner und Familie.

