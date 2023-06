Neu in iOS 17: Wetter-App mit Statistiken, Mondphasen und mehr

Für den historischen Blick auf Temperaturen und Niederschläge bietet die Wetter-Applikation eine neue Statistik-Übersicht mit Durchschnittswerten an, die auf den Niederschlägen und Temperaturmessungen seit 1932 basieren und gerade in aktuell sehr trockenen Regionen durchaus depressiv stimmen können.

Eine der eher unscheinbaren Funktionserweiterungen liefert die zehntägige Wetter-Übersicht. Diese wurde von Apple unter iOS 17 nun um einen elften Tag erweitert und gestattet erstmals den Blick in die Vergangenheit. Neben der Prognose für die kommenden Tage lässt sich in der Wetter-Applikation nun auch auf das gestrige Wetter zugreifen, um dieses erneut einzusehen.

Apples offizielle Wetter-Applikation gehört zu einer der iPhone-Anwendungen, die das Glück hatten von Cupertinos Entwicklern in diesem Jahr besonders berücksichtigt zu werden und tritt unter iOS 17 mit einer Handvoll erweiterten beziehungsweise neuen Funktionen an.

