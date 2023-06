allroundo Pro: Modulare MagSafe-Powerbank startet auf Kickstarter

Neben dem allroundo C bietet das mit einem Reisverschluss versehene allroundo Power eine zusätzlich integriert Powerbank mit einer überschaubaren Kapazität von 4.000 mAh an.

Der 75 Zentimeter langen Strippe liegen zudem Adapter für Micro-USB, USB-A und Apples Lightning-Anschuss bei, die im Aufbewahrungscase des Anbieters auf ihren Einsatz warten. allroundo C ist in den drei Farbvarianten Schwarz, Weiß und Dunkelblau erhältlich.

Bei Kunden beliebt ist die allroundo-Familie, die bislang aus dem allroundo C und dem allroundo Power besteht. Das allroundo c bezeichnet sich als All-in-One Ladekabel. Das Spiralkabel lässt sich als Lade- und als Datenkabel einsetzen und ist an beiden Enden mit einem USB-C-Stecker versehen.

Der deutsche Zubehör-Anbieter Vonmählen ist iPhone-Anwendern hierzulande wohl am ehesten durch seine Smartphone-Lanyards ein Begriff, inzwischen bietet das Unternehmen jedoch auch Ladelösungen, Kabel und sogar Bluetooth-Lautsprecher an.

