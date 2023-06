Neu in iOS 17: Altersnachweis als iPhone-Systemfunktion

Aktuell darf davon ausgegangen werden, dass Apple den Altersnachweis vorerst wohl ausschließlich in den USA anbieten wird. In Übersee geben einzelne Bundesstaaten bereits Führerschein und Personaldokumente aus, die mit dem Apple Wallet kompatibel sind und in den entsprechenden Jurisdiktionen auch als digitale Personaldokumente anerkannt sind.

Der Schnapshändler ums Eck kann so das Geburtsdatum erfragen, ohne gleich den vollen Namen und die Adresse der potenziellen Kunden einsehen zu können. Der Altersnachweis soll per Apple Watch oder iPhone erbracht werden können, setzt aber voraus, dass das nachfragende Unternehmen ebenfalls über ein iPhone mit iOS 17 verfügt, das die entsprechende Nachfrage ausführt.

