Gruppenchats mit Android: iOS 17 trickst, bleibt aber weiter verschlossen

Für iPhone-Anwender, dies zeigen erste Tests , werden sich Gruppenchats mit teilnehmen Android-Nutzern zukünftig mehr wie reine iMessage-Chats anfühlen. So werden sich bereits verschickte Texte editieren lassen, mit Inline-Antworten können gezielte Reaktionen auf einzelne Nachrichten verfasst werden, zudem werden geteilte Videos und Fotos in hochauflösender iMessage-Qualität angezeigt.

Was iOS 17 allerdings anders macht als iOS 16 und vorangegangenen Versionen des iPhone-Betriebssystems ist der Umgang mit Android-Anwendern, die an Gruppenchats teilnehmen.

Auch das nächste große Betriebssystem-Update streckt keine Hand in Richtung der Android-Community aus, sondern scheint weiterhin auf die inzwischen vollständig veraltete Nachrichtenübermittlung per MMS zu setzen.

