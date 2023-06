Neu in iOS 17: Nacktfoto-Erkennung für alle

Die missbräuchliche Zustellung von „Dick-Pics“ und anderen unangenehmen Fotos durch unbekannte Kontakte und ungewünschte AirDrop-Übertragungen kann so vollständig ignoriert werden, während sich der Partner oder die Partnerin gerne auch weiterhin mit attraktiven Selfies für das Sektfrühstück am Wochenende bedanken dürfen.

Dies ändert sich in iOS 17 nun gravieren. So können alle Anwender fortan von der neuen Schutzfunktion Gebrauch machen und sich über Bilder informieren lassen, um die eventuell lieber ein Bogen gemacht werden sollte.

Bislang wurde die Option den Nutzern der so genannten Familienfreigabe vorbehalten, die nicht nur eine entsprechende Familie in ihren iCloud-Accounteinstellungen konfiguriert haben mussten, zudem blieb die Schutzfunktion auch minderjährigen Anwendern vorbehalten.

