Familienpasswörter: Anmeldedaten mit anderen Apple-Nutzern teilen

Apple hat darüber hinaus noch eine weitere und ausgesprochen erfreuliche Neuerung im Zusammenhang mit der Passwort- und Zugangsverwaltung angekündigt. Von Herbst an werden auch Bestätigungscodes, die per E-Mail eingehen, automatisch in Safari eingesetzt, wenn man sich auf einer Webseite anmelden will.

In der Folge können dann alle Mitglieder einer solchen Gruppe Passwörter und Zugangsdaten hinzufügen und wenn nötig auch bearbeiten, um sie aktuell zu halten. Apple betont in diesem Zusammenhang die Sicherheit der Funktion, da die Passwörter über den iCloud Schlüsselbund geteilt werden und die Kommunikation somit durchgehend verschlüsselt verläuft.

Die neue Option „Familienpasswörter“ ist bereits in den Beta-Versionen der kommenden Betriebssysteme vorbereitet und versteckt sich dort in den Einstellungen im Bereich „Passwörter“. Hier kann man dann auch mehrere Gruppen für das teilen von Passwörtern erstellen und zu diesen jeweils gezielt Personen hinzufügen. Einzige Voraussetzung: Man kann nur Nutzer einladen, die ihrerseits ebenfalls über ein Apple-Gerät verfügen, auf dem die mit der Funktion kompatiblen neuen Versionen der Apple-Betriebssysteme laufen.

