Unterstützender Zugriff: iOS 17 mit neuem iPhone-Einfachmodus

Die jungen können hier schon gut Fotos machen und Anrufe tätigen, ohne von den zahlreichen zeitfressenden Fähigkeiten moderner Smartphones in den Bann gezogen zu werden. Die ganz alten Nutzer können das iPhone hier sorgenfrei einsetzen und sich weder vertippen, noch Inhalte löschen, sich in Menüs verlaufen oder versehentliche Fehlkonfigurationen vornehmen.

In den Bedienungshilfen im Bereich Einstellungen > Bedienungshilfen > Allgemein > Unterstützender Zugriff abgelegt, kann die neue Funktion für zahlreiche Einsatzzweck genutzt werden, scheint aber prädestiniert für den Einsatz ausgemusterter iPhone-Modell in den Händen von ganz jungen und ganz alten Nutzern.

Mit iOS 17 bietet Apple eine neue Bedienungshilfe an, die das iPhone in einen Modus versetzt, der so gut wie alle Apps, Menüelemente, fortgeschrittenen Funktionen und grafische Spielereien deaktiviert. Apple bezeichnet den neuen, auf die wesentlichen Fähigkeiten des Smartphones begrenzten Modus auf deutschsprachigen Geräten als „Unterstützender Zugriff“ und führt Anwender bei dessen erster Aktivierung durch einen umfangreichen Konfigurationsprozess.

