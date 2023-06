Neu in iOS 17: Safari liest Webseiten auf Knopfdruck vor

Was Sprache, Sprachverständnis und Sprachausgabe angeht, hat Apple in iOS 17 an mehreren Stellen Hand angelegt. Über die neue Live-Sprachausgabe haben wir bereits berichtet. Die sprechende Tastatur bietet iPhone-Anwendern fortan eine neue Schnellfunktion an, die eingetippte Texte umgehend aussprechen kann und zudem auch das Anlegen einer Sammlung häufig benutzter Phrasen, Sätze und Fragen zulässt.

Insert

You are going to send email to