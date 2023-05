Geplante Obsoleszenz: Apples Reparatur-Praxis wird untersucht

Dies führte dazu, dass zahlreiche iPhone-Anwender plötzlich spürbar langsamere Geräte nutzen mussten und so in nicht unerheblicher Zahl zum Neukauf aktueller iPhone gedrängt fühlten. Erst nachdem Dritte die Leistungsbremse öffentlichkeitswirksam demonstrierten, räumte Apples deren Implementierung ein . Inzwischen stellt Apple sogar einen gesonderten Bereich in den iPhone-Einstellungen zur Verfügung, der über die aktuelle Akku-Gesundheit informiert.

Damit nimmt es der Interessenverband bereits zum zweiten Mal mit dem iPhone-Konzern auf. Zuletzt hatte eine Klage im Rahmen der „Batterygate“-Vorkommnisse im Jahr 2020 zu einer Strafzahlung Apples in Höhe von 25 Millionen US-Dollar geführt. Vorausgegangen war damals ein Eingriff Apples in das iPhone-Betriebssystem bei dem der Konzern die Performance von Geräten mit schlechter Akku-Gesundheit reduzierte, um ein plötzliches Ausschalten zu verhindern, die Änderung aber nicht öffentlich machte .

