Sonos: Neue Suchfunktion kommt, lokale Wiedergabe geht

Anwender können zwischen der klassischen Suche und der neuen Suche hin und her schalten, um den neuen Modus so langsam kennenzulernen. Die alte Suche soll langfristig weiter angeboten werden.

Die neue Suchfunktion stellt dieses System auf den Kopf und stellt die Eingabe des Suchwortes in den Vordergrund. Mit diesem beginnt die neue Suche nun und zeigt anschließend die konfigurierten Dienste mit ihren Treffern zur Suche an.

Wollte man bislang nach ausgewählten Inhalten suchen, musste man in der Suche erst den Typ der Suchanfrage Dienst spezifizieren (Titel, Album, Interpret, Sender, Podcast etc.) der durchforstet werden sollte, dann seine Eingabe vornehmen und abwarten.

