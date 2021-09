iPhone 13: Apple errichtet neue Reparatur-Hürde

Mit der neusten Geräte-Generation des iPhones hat Apple die ohnehin schon fest sitzenden Daumenschrauben an den Händen unabhängiger Reparatur-Anbieter erneut angezogen. So verhindert das iPhone 13 fortan einen simplen Display-Austausch. Wird der Touchscreen des iPhone 13 gegen ein Ersatz-Display getauscht, stellt das Face ID-Modul anschließend seinen Dienst ein und macht die Nutzung der Gesichtserkennung im Anschluss an einen Display-Tausch unmöglich.

Display-Austausch wird unmöglich

Die neue Reparatur-Hürde, die es Smartphone-Werkstätten von Drittanbietern nahezu unmöglich macht, das am häufigsten von Sturzschäden betroffene Bauteil zu wechseln, greift auch bei der Nutzung von originalen Apple-Ersatzteilen. Werden die Touchscreens zwei fabrikneuer, direkt bei Apple gekaufter iPhone 13 miteinander getauscht, stellt das Face ID-Modul auf beiden Modellen seinen Dienst ein.

Auf die neue Hürde macht der Reparatur-Dienstleister und „Right to Repair“-Aktivist Louis Rossmann aufmerksam, der seinerseits auf dieses Video des Phone Repair Guru verweist. Die Bewertung der Face ID-Deaktivierung fällt bitter aus: Apples nun noch strengere Reparatur-Voraussetzungen seien katastrophal für Drittanbieter-Werkstätten, die Service-Eingriffe wie die Display-Reparatur häufig deutlich günstiger als Apple selbst anbieten würden.

iOS „verpetzt“ Reparaturen seit dem iPhone 11

Schon mit dem iPhone 11 war Apple dazu übergegangen Drittanbieter-Reparaturen am iPhone-Display zu verpetzen und versuchte so zu verhindert, dass iPhone-Besitzer sich für günstige Reparaturen außerhalb des Apple Stores entschieden. Seit der iOS-Version 14.4 warnt das iPhone-Betriebssystem zudem vor falschen Kamera-Ersatzteilen und meldet sich in den iPhone-Einstellungen über Wochen hinweg mit kleinen, stichelnden Warnmeldungen, die das Vertrauen in die Dienstleistungen von Drittanbieter-Werkstätten kontinuierlich untergraben.

Vor von Drittanbietern getauschten Akkus warnt das iPhone seit 2019.

