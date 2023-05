Ancient Boardgame Collection: Brettspiele aus der Geschichte

Die App lässt sich kostenlos laden, damit ihr an Spiel-Einladungen von bekannten Teilnehmen könnt, verlangt aber einen Einmalkauf in Höhe von 3 Euro, damit ihr diese Einladungen auch aussprechen könnt bzw. die ganze App mit ihrem vollen Funktionsumfang nutzen könnt.

In dieser Zeit hat der verantwortliche Entwickler Klemens Strasser nicht nur Fehlerbehebungen und Performance-Verbesserungen ausgerollt, sondern hat sich auch um eine komplett deutsche Benutzeroberfläche gekümmert, verbesserte Spieler-Charts in die App integriert und eine Möglichkeit geschaffen mit inaktiven Spielern umzugehen: Nach drei Tagen ohne Spielzug des Gegenüber, kann dieses Verhalten nun als Niederlage gewertet werden.

Die für iPhone und iPad verfügbare Brettspiel-Applikation Ancient Boardgame Collection feiert aktuell ihren ersten Geburtstag und wurde in den vergangenen 365 Tagen ganze 11 mal aktualisiert, zuletzt am vergangenen Samstag.

