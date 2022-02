iOS 15.4 Beta 4 bringt AirTag-Warnungen und neue Siri-Stimme für USA

iOS 15.4 Beta 4 changes 🧵: Apple adds a 5th American Siri voice with filename ‘Quinn’ pic.twitter.com/HFQZV1oF0I

Amerikanische iPhone-Besitzer dürfen sich zudem über eine neue Siri-Stimme mit internem Namen „Quinn“ freuen. Die neue Option mit leicht amerikanischem Akzent klingt neutraler und unverbindlicher als Siris Standardstimme und stellt die mittlerweile fünfte Option für Siri-Nutzer in den USA dar. In Deutschland müssen sich Apple-Kunden derweil weiter mit zwei verschiedenen Siri-Optionen begnügen, einer männlichen und einer weiblichen Stimme.

Der neue Einrichtungsbildschirm für AirTags ist eine jener Maßnahmen, die Apple im Zusammenhang mit den Diskussionen um die Verwendung von AirTags zur Überwachung und zum Ausspionieren von Personen angekündigt hat . Bevor man einen neuen AirTag aktivieren kann, wird man nun deutlich darauf hingewiesen, dass es vielerorts eine Straftat ist, wenn man den AirTag dazu verwendet, Menschen zu überwachen. Apple macht in diesem Zusammenhang auch deutlich, dass der AirTag so konzipiert ist, dass er nicht nur ein Opfer auf sein Vorhandensein aufmerksam macht, sondern Strafverfolger in der Regel auch Informationen zu seinem Eigentümer anfordern können, da jeder AirTag mit der Apple ID seines Besitzers verknüpft ist.

