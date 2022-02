Kamera-App Halide Mark II integriert Workaround für iOS-Fehler

Die Macher der Kamera-App Halide Mark II haben nun ihrerseits Hand angelegt, um einem offenbar weiterhin in iOS vorhandenen Problem beim Speichern von bearbeiteten Bildern zu begegnen. Sollte sich ein mit der Anwendung erstelltes oder bearbeitetes Bild aufgrund des iOS-Fehlers nicht sichern lassen, so speichert Halide nun seinerseits automatisch eine Kopie davon, damit man die App zunächst weiter verwenden und sich zu einen späteren Zeitpunkt mit der Problematik befassen kann.

This week we added the ability to report when Halide fails to save a photo. Thanks everyone who shared!

Based on data so far, the #1 cause is iOS daemon crashing. It seems intermittent, but affects 0.01% of users. We doubt we’re the only app experiencing this. pic.twitter.com/2OCyrLVxeK

— Ben Sandofsky (@sandofsky) February 19, 2021