Gegen Stalking: Apple kündigt AirTag-Verbesserungen an

Mit einer Reihe von Updates will Apple damit verbunden nicht nur die Zuverlässigkeit, sondern auch den Funktionsumfang der AirTags verbessern. Dazu zählen etwa die Möglichkeit zur präzisen Ortung von in der Nähe befindlichen „Stalking-AirTags“, erweiterte und ergänzende Warnungen vor diesen und eine Anpassung des Algorithmus, sodass Nutzer früher vor fremden, „ihnen folgenden“ AirTags gewarnt werden. Auch schein man bei Apple eingesehen zu haben, dass die von einem AirTag erzeugten Töne nicht nur im Vergleich zu Konkurrenzprodukten, sondern auch für zahlreiche Anwendungen schlicht zu leise sind. So wolle man für Warnungen künftig Tonfolgen verwenden, in denen vorrangig die lautesten mit einem AirTag generierbaren Töne abgespielt werden.

Die Anstrengungen diesbezüglich und die daraus resultierenden Änderungen erläutert Apple ausführlich in einer umfassenden Stellungnahme. Dabei betont der Hersteller besonders auch die generellen Vorzüge seiner AirTags und der „Wo ist?“-App. So hätten seit der Markteinführung der AirTags im April vergangenen Jahres unzählige Nutzer über die positiven Aspekte der Verwendung eines AirTag zum Wiederfinden von Gegenständen wie Brieftaschen oder gar wichtigen Medikamenten berichtet.

Apple reagiert auf die in der Vergangenheit immer wieder aufgekommenen Berichte über die Verwendung von AirTags zur Überwachung und zum Ausspionieren von Personen. Software-Änderungen sollen die Möglichkeiten diesbezüglich einschränken und zugleich transparenter über entsprechende Zusammenhänge informieren. Zudem will Apple die Funktion der AirTags und der „Wo ist?“-App über die kommenden Monate hinweg grundsätzlich verbessern.

