Tap to Pay: Apple macht das iPhone zum Kartenterminal

Mit Tap to Pay will Apple künftig das kontaktlose Bezahlen von iPhone zu iPhone ermöglichen. Die Erweiterung von Apple Pay wird noch in diesem Jahr in den USA starten.

Wenn es nach Apple geht, sind Kartenlesegeräte und Terminals künftig überflüssig. Händler müssen lediglich eine von Apple zertifizierte Partner-App auf ihrem iPhone installieren, um Bezahlungen mittels Tap to Pay entgegenzunehmen. Neben direkten Geldtransfers mittels Apple Pay sollen dann auch das Bezahlen mit kontaktlos verwendbaren Kredit- und Debitkarten an ein iPhone möglich sein.

Letztendlich wir das iPhone selbst mit Tap to Pay zu einem NFC-Bezahlterminal. Dementsprechend müssen die technischen Voraussetzungen für den kontaktlosen Datenaustausch erfüllt werden, laut Apple ist dies beim iPhone XS und neueren iPhone-Modellen der Fall.

Stripe startet Tap to Pay noch im Frühjahr

Als ersten Partner in diesem Bereich hat Apple den Zahlungsdienstleister Stripe angekündigt. Stripe wird Tap to Pay in Verbindung mit der Akzeptanz-App „Shopify Point of Sale“ noch in diesem Frühjahr in den USA anbieten.

Bezüglich der Kompatibilität mit Kredit- und Debitkarten nennt Apple mit Blick auf die anstehende Markteinführung in den USA derzeit American Express, Discover, Mastercard und Visa beim Namen – man arbeite eng mit führenden Zahlungsanbietern, Zahlungsplattformen und App-Entwicklern zusammen, um Tap to Pay für Millionen von Händlern in den USA anzubieten.

Hinsichtlich einer Erweiterung des Angebots außerhalb seines Heimatlandes, insbesondere auf Europa und Deutschland, hält sich Apple bislang bedeckt. Der Fokus für Tap to Pay liegt zunächst klar auf dem US-Markt und es ist kaum davon auszugehen, dass sich hier auf Deutschland bezogen zeitnah etwas tut. Wir wollen in diesem Zusammenhang nicht zuletzt auch an das bereits 2017 gestartete und hierzulande weiterhin nicht verfügbare Apple Pay Cash oder die bislang ebenfalls nur exklusiv in den USA erhältliche Apple-Kreditkarte Apple Card erinnern.