iOS 15.4 erlaubt Face ID mit aufgesetzter Maske

Apple weist in diesem Zusammenhang allerdings ausdrücklich darauf hin, dass die Genauigkeit von Face ID damit verbunden abnimmt. Dementsprechend muss die neue Option explizit von Nutzer aktiviert werden. In der Folge läuft die Face-ID-Authentifizierung ausschließlich über einen Abgleich der nicht von der Maske bedeckten Gesichtspartien und insbesondere der Augen, weshalb hier auch ein direkter Blick aufs iPhone zwingend erforderlich ist. Bei regulärer Face-ID-Benutzung kann man diese sogenannte Aufermerksamkeitsprüfung ja deaktivieren.

Insert

You are going to send email to