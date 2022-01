iOS 15.4 ausprobiert: EU-Impfzertifikat im iPhone-Wallet speichern

Über die mit iOS 15.4 nun gegebene Möglichkeit die offiziellen EU-Impfzertifikate in das iPhone-Wallet zu überführen haben wir am Freitagvormittag berichtet. Inzwischen hatten die die Möglichkeit die einfache Übertragung des Impfnachweises direkt auszuprobieren und können Apples nächster Systemaktualisierung diesbezüglich gute Noten ausstellen.

Was bislang stets mit der umständlichen Installation zusätzlicher Anwendungen wie etwa der offiziellen deutschen CovPass-Applikation einherging, ist unter iOS 15.4 nun offizieller Teil des iPhone-Betriebssystem und läuft genau so schnell ab, wie dieser auch beschrieben werden kann. Sobald as iPhone einen QR-Code erkennt, der einem offiziellem digitalen COVID-Zertifikat der EU zugeordnet ist, wird unter der jüngsten Beta des neuen Betriebssystems nun der gelbe Hinweis „COVID-19-Impfung“ eingeblendet, der sich direkt anwählen lässt und den Import-Vorgang des Zertifikates in das Wallet anstößt.

Im nun folgenden Bildschirm der Health-App lässt sich wählen, ob die Impfung als sogenannte „Impfkarte“ in das Wallet aufgenommen werden und gleichzeitig auch als Eintrag in der Health-Applikation des iPhones abgelegt werden soll. Der Eintrag enthält neben Namen und Geburtsdatum auch den während der Impfung verabreichten Impfstoff sowie das Impfdatum.

Keine Synchronisation, kein Upload, nur mit Code

Laut Apple werden die dann per Doppeldruck der iPhone-Seitentaste schnell verfügbaren Impfnachweise jedoch nicht mit in die iCloud hochgeladen und mit anderen Geräten im eigenen Account synchronisiert. Zudem werden die Details der Impfkarte im Sperrbildschirm erst angezeigt, nachdem sich der iPhone-Eigentümer per Face ID, Touch ID oder Code-Eingabe autorisiert hat. Die Impfkarte taucht im Wallet als rote Karte auf und lässt sich mit weiteren Impfnachweisen in der Health-App-Kategorie „Immunisierungen“ speichern.