Apple-Event: iPhone SE und iPad Air sollen bereits Anfang März kommen

Der März soll auch in Sachen iOS nennenswerte Neuerungen bringen. So plant Apple den Bloomberg-Quellen zufolge die Veröffentlichung von iOS 15.4 für die erste Hälfte des kommenden Monats. Das Update wird unter anderem die Gesichtserkennung trotz aufgesetzter Maske erlauben, neue Emoji-Grafiken ergänzen sowie mit dem bereits vergangenen Sommer von Apple angekündigten „ Universal Control “ die Möglichkeit bieten, eine Tastatur, Maus oder ein einzelnes Trackpad auf einfache Weise mit mehreren Geräten zu verwenden.

Somit wären es nur noch vier Wochen, bis Apple mit seiner Frühjahrspräsentation in ein Jahr startet, das sich den bisherigen Erwartungen zufolge in Sachen Produkteinführungen rekordverdächtig präsentieren soll.

