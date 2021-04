iOS 14.5: So viele Betas wie eine Hauptversion

Das nächste große iPhone-Update, die seit dem 1. Februar im Betatest verharrende iOS-Version 14.5 dürfte gleichzeitig auch die letzte substanzielle Aktualisierung für iOS 14 sein. Schon in zwei Monaten wird Apple den Nachfolger, iOS 15, während der Auftaktveranstaltung der diesjährigen WWDC Entwickler-Konferenz am 7. Juni präsentieren. Anschließend dürfte sich so gut wie kein Apple-Entwickler mehr mit iOS 14 beschäftigen.

Und Apple scheint sich von iOS 14 mit einer wasserdichten, finalen Version verabschieden zu wollen. Am Mittwochabend hat der Konzern die siebte Vorabversion des Mobilen Betriebssystems ausgegeben und damit bereits so viel Testversionen verteilt wie zu letzt nur bei iOS 14.0 (hier gab es acht Betas und eine Golden Master) und iOS 13.0 (ebenfalls acht Betas und eine Golden Master). Punkt-Updates lagen ansonsten bereits mit sechs Vorabversionen deutlich über dem Durchschnitt.

Viele neue Funktionen im Anmarsch

Uns kann der Hang zur Gründlichkeit diesmal nur recht sein. iOS 14.5 wird nämlich erstaunlich viele neue Funktionen für eine Punkt-Aktualisierung mitbringen. Zu diesen zählen unter anderem:

Freigabe wohl noch in diesem Monat

Mit der Freigabe von iOS 14.5 rechnen wir noch im laufenden Monat. Das neue System-Update dürfte uns höchstwahrscheinlich Hand in Hand mit neuen Hardware-Produkten erreichen. Hier stehen noch aktualisierte iPad-Modelle aus, zudem könnte Apple nach Vorstellung des „Wo ist?“-Netzwerkes die hauseigenen „AirTags“ in den Markt einführen.