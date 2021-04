Luca App: Spaß-Check-Ins über Ländergrenzen hinweg möglich

Der Moderator und Satiriker Jan Böhmermann hat mit mehreren Online-Aktionen auf eine Schwachstelle der Luca-App zur Kontaktnachverfolgung hingewiesen. Da die iPhone-Applikation ausschließlich auf das Einscannen von QR-Codes und den Standort der Anwender dabei nicht mal lokal mit dem der Einrichtung abgleicht, die den QR-Code ausgegeben hat, sind Vor-Ort-Logins auch über Ländergrenzen hinweg möglich.

Digitalisierung machts möglich: Ich habe mich soeben um 0:40 Uhr über diesen QR Code mit der LucaApp als "Michi Beck" von Berlin aus im Zoo Osnabrück eingecheckt und verbringe jetzt eine Nacht virtuell in Gedanken bei Elefantenbaby Yaro. Würde sagen, die App funktioniert! https://t.co/JdsTEOnvVW — 🔴🔴🔴 Jan Böhmermann 🦠🤨 (@janboehm) April 6, 2021

Der Moderator demonstrierte die Eigenart der Luca-App indem dieser sich Nachts um 0:40 Uhr aus Berlin im Zoo Osnabrück einbuchte. Da die Luca-App zudem auch nicht in der Lage ist Namen zu verifizieren, checkte Böhmermann als „Michi Beck“ im Zoo Osnabrück ein, um dort eine Nacht virtuell „bei Elefantenbaby Yaro“ zu verbringen.

Binnen Minuten zahlreiche Nachahmer

Die auf dem Kurznachrichten-Portal Twitter geteilte Aktion sorgte für viele Nachahmer die dafür sorgten, dass der Zoo Osnabrück in den Nachtstunden zwischen 4:00 Uhr und 8:00 Uhr zeitweise über 100 eingecheckte Besucher zählte. Am Tag darauf setzte Böhmermann die Aktion fort, buchte sich aus Potsdam-Babelsberg im Modehaus Brörmann in Bohmte (Niedersachsen) ein und kommentierte sarkatisch: „Die App funktioniert tadellos und ist ihr Geld absolut wert!“

Unmöglich: Sofortiger Check-Out nicht vorgesehen

Viel Geld für wenig Mehrwert

Damit legt der Entertainer seinen Finger in eine schon länger brennende Wunde. Die Luca-App, die ihre Nutzungslizenzen unter anderem schon an Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern verkaufen konnte (allein in MV sollen die App-Macher 440.000 Euro für die Bereitstellung des QR-Code-Scanners berechnet haben) und auch in Berlin die Vertragsverhandlungen abgeschlossen hat, hat zwar das Potenzial die viel kritisierte Zettelwirtschaft im Handel zu beenden, bietet darüber hinaus aber nur wenig Mehrwert, der die nicht unerheblichen Kosten für den Steuerzahler rechtfertigen würde.

Zumal die (bereits bezahlte) Corona-Warn-App der Bundesregierung in Kürze um ein eigenes Check-In-Feature ergänzt werden soll – ifun.de berichtete.