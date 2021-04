Debüt mit drei Anbietern: „Wo ist?“-Netzwerk startet gemächlich

Überraschend außer der Reihe hat Apple am Mittwochabend den offiziellen Start des „Wo ist?“-Netzwerkes für Drittanbieter bekanntgegeben. Diese dürfen fortan, nach Entrichtung einer entsprechenden Lizenzgebühr an Apple, ein Bluetooth-Signal aussenden, das von den zig Millionen umherschwirrender iOS-Geräte an Apple weitergereicht wird und so dafür sorgt, dass entsprechend ausgestattete Geräte im Verlustfall schnell wieder gefunden werden.

Vorteile des U1-Chips für alle

Im Rahmen des neuen Zubehörprogramms dürfen teilnehmende Zubehör-Anbieter sogar von dem bislang weitgehend arbeitslosen U1-Chip profitieren den Apple in aktuelle iPhones verbaut hat.

So hat Cupertino angekündigt dessen Spezifikation interessierten Chipsatzhersteller bereitzustellen. Damit sollen diese die Vorteile des Ultrabreitband-Chips langfristig auch in ihren Produkten nutzen dürfen – welche Integrationen Apple hier konkret vorschweben ist aktuell jedoch unklar.

Fahrrad, Kopfhörer, Schlüssel-Anhänger

Fest steht: Das „Wo ist?“-Netzwerk setzt auf eine überschaubare Ausbau-Geschwindigkeit, die an die frühen HomeKit-Tage erinnert. Statt mit 100 Partnern zu starten hat Apple am gestrigen Mittwoch lediglich drei Anbieter präsentiert, deren Produkte sich über das „Wo ist?“-Netzwerk wiederfinden lassen.

Die mit Abstand größten sind die jeweils gut 2000 Euro teuren S3 und X3 E-Bikes des Anbieter VanMoof. Hier werden alle Räder, die nach dem 7. April gekauft wurden, über Apples Such-Netzwerk zu finden sein.

Von Chipolo kommt der Schlüssel-Anhänger ONE Spot, der im Juni ausgeliefert werden soll und im Gegensatz zum einfachen Bluetooth-Anhänger, dem Chipolo ONE, noch auf eine Preisauszeichnung verzichtet.

Der enge Apple-Partner Kopfhörer Belkin hat angekündigt seine SOUNDFORM Freedom True Wireless In-Ear-Kopfhörer mit dem „Wo ist?“-Netzwerk zu verheiraten. Die Finde-Technik scheint sich hier auf das Ladecase zu beschränken.