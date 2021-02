iOS 14.5: Musik-App mit neuen Funktionen, neue Kurzbefehle und Emojis

Einen Tag nachdem Apple die zweite beta von iOS 14.5 unter der interessierten Entwickler-Community verteilt hat, spült das Netz die ersten Fundstücke der Testversion an die Oberfläche, die in der Anfang Februar ausgegebenen Beta 1 noch nicht implementiert waren.

New swipe options too pic.twitter.com/chIYevlmsK — Duraid Abdul (@duraidabdul) February 16, 2021

Neben Text-Schnipseln, die auf noch nicht vorgestellte iPhone-Accessoires verweisen, gehören dazu auch mehrere Neuerungen in der Benutzeroberfläche des iPhone-Betriebssystems. Hier scheint vor allem die Musik-Applikation Apples betroffen zu sein.

Neue Funktionen für die Musik-App

Diese bietet Nutzern des Musik-Streaming-Dienstes Apple Music nun neue Wischgesten sowie ein überarbeiteten Kontextmenü an, das das Teilen von Liedtexten zulässt. Diese lassen sich hier nun in Form ausgewählter Textabschnitte teilen und scheinen von Apple für die Weitergabe in Sozialen Netzen optimiert zu sein.

Neue Emojis

In Sachen Emojis legt Beta 2 von iOS 14.5 über 200 Symbole vor. Neben langhaarigen Emojis dominiert hier vor allem ein Herz-Emoji mit zwei Gesichter, die sich gegenseitig ihre Zuneigung ausdrücken. Die Hohe Zahl in den zahlreichen Kombinationen an Geschlechtern und Hautfarben geschuldet, in der sich die neuen Emojis anzeigen lassen.

Neue Kurzbefehl-Aktionen

Zu den neuen Kurzbefehl-Aktionen von iOS 14.5 zählen die Kommandos „Take Screenshot“, „Orientation Lock“ und „Set Voice & Data mode“. Damit lassen sich in zukünftigen Kurzbefehlen Bildschirmfotos aufnehmen, die Rotationssperre des iPhones aktivieren und festlegen ob LTE oder 5g-Verbindungen für Sprache und Daten genutzt werden sollen.

Die anderen Neuerungen, die das für März erwartete System-Update mitbringen wird haben wir in unserem gestrigen Beitrag zum Beta-Update zusammengefasst. Unter anderem Gehören der Watch-Unlock, der 5G-Betrieb trotz Dual-SIM und die Abfrage der Standard-Musik-App dazu.