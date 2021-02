Blitzer, Unfall, Polizei: iOS 14.5 mit Karten-Meldungen wie Waze

Die seit dem 4. Februar verfügbare, erste Beta des iPhone-Betriebssystems iOS 14.5 hat den CarPlay-Einsatz an für viele Nutzer unmöglich gemacht. Zum einen lässt sich die CarPlay-Anzeige der Vorabversion auf vielen Fahrzeugen überhaupt nicht mehr starten, zum anderen versagt Apples Sprachassistentin Siri beim Versuch Routen und Ankunftszeiten per CarPlay zu teilen.

Der neue Melden-Knopf in iOS 14.5

Dass Beta-Versionen häufig neue Fehler mitbringen, hat sich inzwischen herumgesprochen, unklar war allerdings, warum ausgerechnet Apples Fahrzeug-Anzeige durch die Testversion in Mitleidenschaft gezogen wurde. Nun gibt es erste Anhaltspunkte, dass Apple auch hier größere Eingriffe umzusetzen scheint.

Gefahren werden angezeigt, Blitzer nicht

So berichten Nutzer der aktuellen Betaversion von iOS 14.5, dass diese in der Karten-App erstmals die Echtzeit-Meldung von Verkehrsereignissen wie Blitzern, Unfällen oder anderen Gefahrensituationen anbieten würde. Dies würde grundsätzlich ähnlich wie bei der von Google bereitgestellten Waze-App ablaufen und über einen neuen Melden-Bereich direkt in der Routenansicht geschehen.

Meldungen direkt in der Routen-Ansicht

Aktuell scheint Apple die Warn-Funktion in regional beschränkten Bereichen der Vereinigten Staaten zu testen und hat offiziell noch keine Informationen zu einem entsprechenden Ausbau der Karten-Applikation ausgegeben.

Waze erst kürzlich im Dashboard

Nach Angaben erster Tester würde Apple derzeit lediglich übermittelte Gefahrensituationen anzeigen, gemeldete Blitzer aber noch nicht gesondert auf der Karte darstellen. Einmal angetippt, würden sich die Gefahrensituationen bestätigen oder als „nicht mehr vorhanden“ markieren lassen.

Google Waze-Applikation lässt sich erst seit Anfang Dezember im so genannten Dashboard des neuen CarPlay-Startbildschirms anzeigen, bietet hier aber keine Meldungen an. Ob Apple selbst die neue Funktion im Dashboard bereitstellen wird, ist noch unklar.