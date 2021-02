iOS 14.5: Automatisches Entsperren mit der Apple Watch im Video

Wir haben gestern bereits über die Veröffentlichung der ersten Beta-Version von iOS 14.5 für Entwickler berichtet. Im Video unten seht ihr die damit neu hinzugekommene Möglichkeit zum Entsperren des iPhones mithilfe der Apple Watch noch einmal demonstriert. Anstelle von Face ID können Maskenträger künftig auch eine mit dem automatischen Entsperren beim Mac vergleichbare Funktion für das iPhone verwenden.

Die Funktion kann über die Watch-App auf dem iPhone in den Einstellungen der Apple Watch angeschaltet werden. Wenn aktiviert, kann die Apple Watch das iPhone anstellen von Face ID entsperren, wenn der Benutzer eine Maske trägt.

Voraussetzung für die Neuerung ist ähnlich wie beim automatischen Entsperren des Mac, dass sich die Uhr in unmittelbarer Nähe des iPhone befindet, die Passcode-Funktion aktiviert und die Uhr selbst entsperrt ist.

Voraussetzung sind die kommenden Betriebssysteme iOS 14.5 und watchOS 7.4. Beide Systemversionen stehen aktuell nur in einer ersten Beta-Fassung für Entwickler zur Verfügung. Die Bereitstellung im Rahmen von Apples Public-Beta-Programm sollte innerhalb der kommenden zwei Wochen erfolgen.

Automatisches Entsperren mit der Apple Watch

In diesem Zusammenhang sei nochmal auf die generell mögliche Kombination der Entsperrfunktionen von Apple Watch, iPhone und Mac hingewiesen.

Eine per Passcode geschützte Apple Watch kann auch direkt über das iPhone entsperrt werden. Dazu muss man in der App „Einstellungen“ auf der Uhr im Bereich „Code“ die Funktion „Mit iPhone entsperren“ aktivieren. Befindet sich die Uhr in Bluetooth-Reichweite des Telefons, ist eine separate Passcode-Eingabe auf der Apple Watch nicht nötig, sobald das iPhone einmal entsperrt und die Uhr danach nicht mehr abgelegt wurde.

Umgekehrt kann die Apple Watch auch einen Mac entsperren, wenn man sich in er Nähe des Rechners befindet und die Funktion in den Systemeinstellungen des Mac im Bereich „Sicherheit“ aktiviert ist. Auf der gleichen Basis integriert Apple jetzt auch die Funktion zum Entsperren von Face-ID-iPhones in iOS 14.5.