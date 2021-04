iOS 14.5 ist da: iPhone jetzt auch mit Maske entsperren

Gute Nachrichten: iOS 14.5 darf ab sofort heute geladen und auf euren Geräten installiert werden. Das neue iPhone-Betriebssystem war vergleichsweise lange in der Mache und befand sich seit Jahresbeginn im kontinuierlichen Betatest. Jetzt wird das Update für Apples aktuelle Betriebssystem-Familie verteilt und tritt mit einer ganzen Handvoll Neuerungen an, von denen ihr einige ausgewählte sofort ausprobieren könnt.

Entsperren trotz Corona-Maske

Eine der wichtigsten Funktionen der heute verfügbaren Aktualisierung ist die Möglichkeit, ein gesperrtes iPhone durch die ohnehin angelegte Apple Watch zu entsperren – das ebenfalls neue watchOS 7.4 vorausgesetzt. So könnt ihr auch dann auf Einkaufslisten, eingehende Kurznachrichten und Push-Mitteilungen schauen, wenn ihr mit einer medizinischen Maske oder einer Mund-Nase-Bedeckung in Supermarkt, im öffentlichen Personennahverkehr oder im Betrieb unterwegs seid.

Während das iPhone hier bislang stets auf die PIN-Eingabe ausgewichen ist, offeriert iOS 14.5 den Besitzern der Computeruhr jetzt eine einfache Entsperrung über das Handgelenk und Nutzern ohne Apple Watch einen zusätzlichen Grund dafür, die Sportuhr genauer in Augenschein zu nehmen.

Kleine Verbesserungen überall

Von den Pandemie-spezifischen Optimierungen abgesehen setzt das neue Betriebssystem in zahlreichen Anwendungen und an unterschiedlichsten Stellen des Systems begrüßenswerte Akzente. So will die Karten-Applikation fortan etwa Geschäfts-Auslastungen im Einzelhandel anzeigen. Nutzer die ihre Geräte im Dual-SIM-Betrieb einsetzen können sich mit iOS 14.5 endlich auch in 5G-Netzwerke einbuchen. Und: Die Musik-Applikation freut sich über zahlreiche kleine Neuerungen, die die Navigation einfacher und die Oberfläche übersichtlicher machen soll. Zu den Neuerungen über die wir bereits berichtet haben zählen:

Werbetransparenz greift

Zudem greifen Apples sogenannte AppTrackingTransparency-Richtlinien jetzt. Diese verpflichten App-Anbieter dazu, beim Einsatz bestimmter Tracking-Module von Google, Facbook und Co. auf diese hinzuweisen und müssen Nutzern zudem eine Möglichkeit anbieten, sich gegen eben jenes Tracking zu entscheiden.

Apples Update-Notizen im Überblick

iPhone mit der Apple Watch entsperren

Möglichkeit, das iPhone X (und neuer) mit der Apple Watch Series 3 (und neuer) zu entsperren, wenn versucht wird, Face ID zu verwenden, während eine Mund-Nasenbedeckung getragen wird

AirTag und App „Wo ist?“

AirTag-Unterstützung zum privaten und sicheren Tracken und Finden wichtiger Objekte wie Schlüssel, Brieftasche oder Rucksack in der App „Wo ist?“

Funktion „Genaue Suche“ mit visuellem, akustischem und haptischem Feedback als Unterstützung beim Auffinden eines in der Nähe befindlichen AirTag – unter Nutzung der Ultrabreitbandtechnologie des U1-Chips von iPhone 11- und iPhone 12-Modellen

AirTags können durch Abspielen eines Tons über den integrierten Lautsprecher geortet werden.

Netzwerk für die App „Wo ist?“ mit Millionen von Geräten zur Unterstützung der Suche nach einem AirTag – selbst wenn sich dieses nicht in der Nähe befindet

Im Modus „Verloren“ wirst du benachrichtigt, wenn dein AirTag gefunden wird. Du kannst eine Telefonnummer angeben, unter der du erreichbar bist.

Emoji

Unterstützung separater Hautfarben für die Einzelpersonen in allen Variationen des Emojis „Küssendes Pärchen“ und „Pärchen mit Herz“

Neue Emoji-Gesichter, Herz-Emojis und Emoji „Frau mit Bart“

Siri

Wenn du AirPods oder kompatible Beats-Kopfhörer trägst, können eingehende Anrufe von Siri unter Nennung des Anrufernamens angekündigt und von dir mit deiner Stimme angenommen werden.

FaceTime-Gruppenanrufe werden über einen Siri-Befehl zum Anrufen einer Kontaktliste oder über einen Gruppennamen in der App „Nachrichten“ unterstützt.

Notfallkontakte können mit Siri angerufen werden.

Datenschutz

Mit dem ATT-Framework (App Tracking Transparency) kannst du steuern, welche Apps deine Aktivitäten in Apps und auf Websites anderer Unternehmen tracken dürfen, um dir Werbung anzubieten oder deine Daten an Datenbroker weiterzugeben.

Apple Music

Du kannst nun die Texte deiner Lieblingssongs über die App „Nachrichten“, Facebook und Instagram Stories teilen. Abonnenten können den Songausschnitt in der App „Nachrichten“ abspielen, ohne die aktuelle Konversation zu verlassen.

City-Charts zeigen, welche Titel in mehr als 100 Städten auf der ganzen Welt gerade angesagt sind.

Podcasts

Die Seiten für die Sendungen in der App „Podcasts“ wurden neu gestaltet und vereinfachen das Anhören.

Für den Schnellzugriff können Folgen geladen und automatisch zu deiner Mediathek hinzugefügt und gesichert werden.

Download-Verhalten und Einstellungen für Benachrichtigungen können für jeden Podcast separat angepasst werden.

Charts und beliebte Kategorien in der Suchfunktion erleichtern das Entdecken neuer Sendungen.

5G-Optimierungen

„Dual SIM“-Unterstützung ermöglicht 5G-Konnektivität auf der Leitung, die auf iPhone 12-Modellen das mobile Datennetz nutzt.

Verbesserungen am „Smart Data“-Modus optimieren das Nutzererlebnis in 5G-Netzen durch eine höhere Batterielebensdauer und eine intelligente Mobildatennutzung auf iPhone 12-Modellen.

Internationales 5G-Roaming bei unterstützten Netzbetreibern auf iPhone 12-Modellen

Karten

Mit Siri oder durch Tippen auf die Routenkarte am unteren Bildschirmrand und anschließendes Tippen auf „Ankunftszeit teilen“ kannst du anderen deine voraussichtliche Ankunftszeit mitteilen, wenn du mit dem Auto, dem Fahrrad oder zu Fuß unterwegs bist.

Erinnerungen

Erinnerungen können nach Titel, Priorität, Termin oder Erstellungsdatum sortiert werden.

Option zum Drucken von Erinnerungslisten

Übersetzen

Die Wiedergabegeschwindigkeit der Übersetzungen lässt sich durch langes Drücken der Wiedergabetaste anpassen.

Spiele

Unterstützung für Xbox Series X|S Wireless Controller oder Sony PS5 DualSense™ Wireless Controller

CarPlay

Neue Siri-Befehle oder Tasten in CarPlay ermöglichen beim Fahren das einfache Teilen der voraussichtlichen Ankunftszeit in der App „Karten“.

Diese Version behebt auch die folgenden Probleme: