iPhone mit der Apple Watch entsperren – so geht’s

Wenn ihr iOS 14.5 auf eurem iPhone und watchOS 7.4 auf der Apple Watch installiert habt, könnt die von Apple neu integrierte Option verwenden, das iPhone beim Tragen einer Gesichtsmaske mithilfe der Apple Watch zu entsperren. Vorausgesetzt natürlich, ihr besitzt ein iPhone X oder neuer mit Apples Gesichtserkennung Face ID. Seitens der Apple Watch wird mindestens eine Apple Watch Series 3 vorausgesetzt.

Als weitere Voraussetzung müssen die Geräte müssen nicht nur miteinander gekoppelt, sondern auf beiden Geräten auch Bluetooth und WLAN aktiv sein. Zudem muss bei der Apple Watch eine Codesperre gesetzt sowie die Handgelenkerkennung aktiviert sein. Die entsprechende Option findet ihr direkt auf der Apple Watch in den Einstellungen „Code“.

Die neue Funktion will zunächst über die Einstellungen des iPhone freigeschaltet werden. Aktiviert dazu im Bereich „Face ID & Code“ den neu hinzugefügten Schalter „Mit Apple Watch entsperren“.

Wenn die oben genannten Voraussetzungen gegeben sind, kann das iPhone alternativ zu Face ID oder der manuellen Code-Eingabe jetzt auch durch eine Apple Watch entsperrt werden. Die Uhr muss dazu allerdings zunächst einmal selbst entsperrt und durch die Handgelenkerkennung „gesichert“ sein. In der Folge lässt sich das iPhone immer dann ohne Code-Eingabe und Face ID nutzen, wenn beim Versuch der Authentifizierung eine Gesichtsmaske erkannt wurde.

Apple hat diesen Vorgang mit einer zusätzlichen Sicherheitsfunktion verbunden, da sich das iPhone jetzt grundsätzlich immer dann öffnet, wenn ein beliebiges Gesicht mit Maske erkannt wird. Um Fehlbedienungen und Missbrauch zu vermeiden, wird der Träger der Uhr durch haptisches Feedback – die Apple Watch „tippt“ das Handgelenkt zweimal an – auf den Vorgang hingewiesen. Begleitend weist eine Anzeige auf dem Bildschirm der Apple Watch auf den Vorgang hin, von dort aus lässt sich das iPhone wenn nötig auch per Tastendruck wieder sperren.

Grundsätzlich ist das Entsperren mit der Apple Watch auch davon abhängig, dass sich iPhone und Apple Watch in direkter Nähe befinden. Ein Dieb beispielsweise müsste sich also noch in unmittelbarer Nähe zu euch befinden, um euer iPhone mithilfe dieser Funktion zu entsperren und zudem darauf vertrauen, dass ihr das Antippen der Uhr am Handgelenk nicht bemerkt.