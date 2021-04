Eve Home übernimmt Messwerte von älteren Geräten

Die HomeKit-Geräte von Eve sind teils in vier verschiedenen Generationen erhältlich. Damit verbunden kann sich nicht nur der Funktionsumfang des Zubehörs unterscheiden, auch war mit dem Wechsel auf eine neuere Generation bislang stets ein Verlust der historischen Daten verbunden. Dergleichen kann schon mal ärgerlich sein, beispielsweise wenn man auf diese Weise seine persönliche Wetterstatistik pflegt oder die von einer Schaltsteckdose erfassten Verbrauchsdaten archivierten will.

Mit der neu veröffentlichten Version 5.2 der App Eve Home hat man nun die Option, vorhandene Messwerte auf ein anderes Eve-Gerät zu übertragen. Wie der Hersteller mitteilt, besteht beim Einrichten neuen HomeKit-Zubehörs von Eve nun die Möglichkeit, zur Migration vorhandener Daten. Voraussetzung ist, dass die ausgewählten Geräte die gleichen Datentypen sammeln. Somit lassen sich beispielsweise auch Bestandsdaten von einem älteren Eve-Degree-Thermometer auf die neue Wetterstation Eve Weather übertragen.

Die Option „Messungen migrieren“ wird in der neuen Version der Eve-App in den Geräteeinstellungen von neu hinzugefügten Eve-Geräten angezeigt. Zu beachten ist allerdings, dass die Migration lokal durchgeführt wird. Benutzt man also ein iPhone und ein iPad zu Steuerung der Komponenten, so muss der Migrationsprozessauf beiden Geräten separat ausgeführt werden.

Thread statt Bluetooth

Eve verabschiedet sich mehr und mehr von seinem ursprünglich ausschließlich auf Bluetooth ausgerichteten Konzept, und setzt neuerdings bevorzugt auf Thread als Verbindungsvariante. Thread erweist sich als reichweitenstärker und ermöglicht auch schnellere Schaltzeiten, allerdings wird hier ein spezieller Router vorausgesetzt. Bislang kann im HomeKit-Umfeld ausschließlich der HomePod mini diese Funktion erfüllen, künftig bietet Apple aber mit dem neuen Apple TV 4K ein weiteres Gerät an, das als HomeKit-Hub und Thread-Router verwendet werden kann. Wer dergleichen nicht im Haus hat, kann weiterhin Bluetooth als Protokoll nutzen.

Eve bietet mit dem Eve Light Switch seit kurzem auch einen mit HomeKit kompatiblen Lichtschalter an. Ebenfalls noch recht neu ist die Wetterstation Eve Weather auf dem Markt. Insbesondere die Wetterstation lässt sich dank Thread-Unterstützung nun deutlich flexibler auch im Außenbereich platzieren, als ihr ausschließlich über Bluetooth funkender Vorgänger.

