Ausgecheckt: Neuer SPIEGEL-Podcast beleuchtet die Luca-App

Der neue SPIEGEL-Original-Podcast „Ausgecheckt – das Luca-System“ zeigt in vier Episoden, wie die Luca-App von der vermeintlichen Wunderwaffe gegen Corona zum europäischen PayPal umgebaut werden soll – mit teils fragwürdigen Investoren. Der Podcast führt ins politische Berlin, in karibische Steueroasen, zu russischen Oligarchen, in endlose Twitterthreads und auf große Bühnen. Die SPIEGEL-Autor:innen Jelena Berner, Kiana Lensch und Vinzent Tschirpke fassen SPIEGEL-Recherchen zusammen und ergänzen diese um neue Gespräche, etwa mit dem ehemaligen Berliner Bürgermeister Michael Müller und der IT-Expertin Bianca Kastel.

Jelena Berner, Kiana Lensch und Vinzent Tschirpke haben sich das gewinnbringende Projekt noch mal in Ruhe angesehen und sich in vier 45 Minuten langen Folgen mit dem Scheitern der mit Steuergelder querfinanzierten Luca-App beschäftigt, deren Macher gerne noch mal neu starten würden. Der Podcast ist auf spiegel.de/ausgecheckt abrufbar.

Die App brachte es Anfang 2021 durch ihre populären Investoren schnell zu einem gewissen Maß an Bekanntheit und war plötzlich Dauergast in Talkshows und Interviews sowie Teil der politischen Debatte. Braucht es eine Luca-App, was macht diese überhaupt und wie geht diese mit den Daten ihrer Anwender um?

