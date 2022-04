Luca-App: Geldgeber werden enge Verbindungen nach Russland nachgesagt

Die Luca-Gründer zeigen sich hier unbekümmert. Schließlich habe man die Gespräche mit Target Global schon vor dem russischen Überfall auf die Ukraine beendet, auch komme ein Großteil des Kapitals von Target aus Europa, zitiert die Tagesschau den Luca-Gründer Patrick Hennig. Insofern sei das okay, schließlich habe man sich aufgrund deren Expertise und Kenntnis des Ökosystems in Deutschland und Europa bewusst für Target entschieden.

Die Tatsache, dass hinter sogenanntem Wagniskapital nicht selten immense Geldquellen aus Russland stecken, findet seit Beginn des Ukraine-Kriegs verstärkt Beachtung. So hat der Ableger des Capital-Magazins Finance FWD bereits vergangenen Monat darüber berichtet, dass einige dieser Startup-Fonds in Russland groß geworden sind, darunter neben Namen wie DST und Redline auch Target Global. Letzteres hat sein Geld neben Luca auch in die Banking-App Revolut und den Lieferdienst Flink gesteckt.

