IKEA Home Smart: „Control Anywhere“ rollt in Deutschland aus

So hat IKEA auf seiner neuen Smart-Home-Zentrale, dem so genannten DIRIGERA Hub , jetzt die Möglichkeit freigeschaltet, diesen auch kontrollieren zu können, wenn man sich mit seinem Mobilgeräten außerhalb des persönlichen Heimnetzwerkes befindet.

Aktuell jedoch lohnt sich der Abstecher in die Home Smart App, da das Einrichtungshaus die gegen Mitte August im Vereinigten Königreich gestartete Bereitstellung des neuen Fernzugriffs nun auch in Deutschland vornimmt.

Anwenderinnen und Anwender, die in ihren vier Wänden auf die Smart-Home-Komponenten des schwedischen Einrichtungshauses IKEA setzen, können zum Wochenanfang noch mal die offizielle Applikation IKEA Home Smart starten. Ein Handgriff, den viele Nutzer des Systems nur selten durchführen werden, tritt IKEA doch mit einer umfangreichen HomeKit-Integration auf und macht den Griff zur offiziellen Anwendung damit so gut wie überflüssig.

