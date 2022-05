Luca-Betreiber wollen jetzt mit Apple Pay konkurrieren

Die Betreiber der Luca-App haben eigenen Angaben zufolge alle Nutzerdaten, die im Zusammenhang mit der Kontaktnachverfolgung während der Pandemie auf den eigenen Servern gespeichert wurden, gelöscht. Wie das Unternehmen mitteilt, sind die zuvor an zentraler Stelle gesammelten Daten jetzt nur noch lokal auf den Smartphones der Nutzer gespeichert.

Luca-Chef Patrick Hennig

Diese im Rahmen der Ankündigung des Starts des Bezahldienstes „Luca Pay“ getroffene Aussage kann man dann auch als Aufforderung zum Löschen der Anwendung betrachten. Gesetzt den Fall, die Aussagen der Luca-Betreiber sind zutreffend, kann sich man auf diese Weise dann vollständig der seit ihrem Start immer wieder in der Kritik stehenden Anwendung entledigen. Die Geschichte von Luca begann mit Hinweisen auf massive datenschutzrechtliche Probleme und Vorwürfen bezüglich des Diebstahls von Quellcode. Zuletzt wurde bekannt, dass Behörden unrechtmäßigen Zugriff auf die erfassten Daten hatten. Ungeachtet all dieser Vorwürfe wurde das privatwirtschaftliche Projekt, an dem unter anderem die Fantastischen Vier beteiligt sind, über einen längeren Zeitraum hinweg mit Millionenbeträgen aus den Kassen der Steuerzahler finanziert.

Luca Pay sieht sich als Alternative zu Apple Pay

Im Detail findet sich die Geschichte der Luca-App auf dieser Webseite protokolliert. Die Luca-Verantwortlichen haben wohl als Reaktion auf die Tatsache, dass die zunehmende Kritik letztendlich mit dazu geführt hat, dass die einzelnen Bundesländer ihre Zahlungen nicht verlängern wollen, ihr Geschäftsmodell überarbeitet. Mit „Luca Pay“ will man sich Ende Juni als Konkurrent zu Angeboten wie Apple Pay und Google Pay positionieren. Beta-Tests seien bereits in ersten Restaurants in Hamburg, Berlin und Rostock angelaufen. Anstelle der Gesundheitsdaten sollen sich, wenn es nach den Luca-Betreibern geht, dann künftig die Bezahldaten von Kunden auf den hauseigenen Servern sammeln – man wolle mit Luca die Gastronomie digitalisieren.