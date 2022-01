Luca-App: Williger Datenlieferant in über 100 Ermittlungsverfahren

Die Strafverfolgungsbehörden haben bei den Abfragen die Daten von mindestens 500 Personen erhoben. Tatsächlich dürften die Daten in noch mehr Fällen erhoben worden sein. Derartige Datenabfragen werden bei den Staatsanwaltschaften nicht gesondert erfasst, so dass die Zahlen vor allem auf der Erinnerung der Beamten beruhen. Zudem gibt es Fälle, in denen die Polizei die Daten ohne Wissen der Staatsanwaltschaft erhoben hat.

Die App zur Kontakterfassung sei von zahlreichen Polizeibehörden der ganzen Bundesrepublik als Datenlieferant in Ermittlungsverfahren eingesetzt worden. Auf Rückfrage des ZDF hätten Strafverfolger über 100 Fälle eingeräumt, in denen persönliche Daten aus Corona-Kontaktlisten und der Luca-App angefordert wurden.

Was damals überwiegend auf Zuspruch stieß, zog mit fortschreitender Dauer der Pandemie dann häufig wiederkehrende Kritik in Talkshows, Interviews und Leitartikeln auf sich: Die Deutschen hätten es ihrer Zukunftsfeindlichkeit und ihren Datenschutz-Eigenarten zu verdanken, dass die Corona-Warn-App nicht mit der gleichen Effektivität funktionieren würde, wie vergleichbare aber deutlich neugierigere App-Angebote im asiatischen Raum.

