38 Mio. nutzen Luca: Mehr aktive Anwender als die Corona-Warn-App

Die privatwirtschaftliche Luca-Applikation der Berliner culture4life GmbH zählt nach eigenen Angaben inzwischen über 38 Millionen registrierte Nutzer und Nutzerinnen. Damit vereint der wegen zahlreicher Datenpannen umstrittene Download mehr Anwender auf sich als die datensparsame Corona-Warn-App der Bundesregierung. Diese konnte bis gestern „nur“ 36 Millionen Downloads zählen und macht ihrerseits keine Angaben darüber, wie viele Anwender die App täglich aktiv nutzen.

Die in ihrer Kommunikation ansonsten eher reaktiv aufgestellten Macher der Luca-Applikation hatten sich im Anschluss an die Urteilsverkündung des Oberlandesgericht Rostock, erstmals mit einem aufbereiteten Statistik-Überblick an die Öffentlichkeit gewandt.

Offenbar schien der Zeitpunkt, nachdem die Justiz in Mecklenburg-Vorpommern entschieden hatte, dass die Beauftragung der Luca-App durch das Land rechtswidrig war, günstig, um den eigenen Beitrag zum Durchstehen der Corona-Pandemie zu unterstreichen.

So haben die Luca-Macher nicht nur Zahlen zur Nutzerbasis vorgelegt, sondern informieren auch über die ausgegebenen Warnmeldungen der Luca-App. Diese habe vor allem Club- und Bar-Besucher vor möglichen Infektionen warnen müssen. In Einzelhandel, in Restaurants und Cafés, in Museen, Kinos und Theatern seien hingegen vergleichsweise wenig Anlässe für den Versand von Warn-Meldungen aufgetreten.

72% aller Warnungen gehen an Clubber

Aktuell würden 72 Prozent aller Warnungen an Nutzer der Luca-App zugestellt, die sich mit dieser zuvor bei einem Club-Besuch angemeldet und eingecheckt hätten.

Die mit über 20 Millionen an Steuergeldern ausgestattete Luca-App tauscht inzwischen mit 323 von 375 Gesundheitsämtern Daten aus und generierte seit Juni 2021 über 370.000 individuelle Warnmeldungen.