Cupertino keilt zurück: FBI und Apple auf direktem Konfrontationskurs

Dass es amerikanischen Strafverfolgern gelungen ist, in das gesperrte iPhone des unter Terrorverdacht stehenden Mordschützen aus Pensacola vorzudringen, ist seit Jahresanfang bekannt.

Damals berichtete das Wirtschafts-Magazin Forbes über einen entsprechenden Durchbruch und legte nahe, dass die Bundesbehörde auf die Mithilfe einer GrayKey-Box gesetzt hatte, um auf die Inhalte des gesperrten iPhone 11 Pro Max zuzugreifen.

Die FBI-Zentrale in Washington, D.C.

Gestern nun haben die Strafverfolger erste Einblicke in die so zutage geförderten Erkenntnisse gewährt: der Schütze soll langjährige Kontakte zu Al Qaida unterhalten und noch in der Nacht vor dem Angriff auf die Militärbasis mit der Gruppe kommuniziert haben.

Doch damit nicht genug – FBI-Direktor Christopher Wray nutzte den Auftritt auch, um Apple scharf zu attackieren. Der Technologie-Konzern, so Wray, haben den Ermittlern „unterm Strich nicht wirklich geholfen“.

Eine Spitze, auf die Apple noch in der Nacht zum Dienstag mit einer seltenen Stellungnahme gegenüber amerikanischen Medienvertretern reagiert hat und die FBI-Vorwürfe kategorisch zurückweist.

Cupertino keilt zurück

Man habe auf erste Anfragen des FBI bereits wenige Stunden nach dem Anschlag vom 6. Dezember 2019 regiert und würde die Strafverfolgungsbehörden noch immer bei ihrer Arbeit unterstützen. Unter anderem seien iCloud-Backups, Kontoinformationen und Transaktionsdaten für mehrere Konten zur Verfügung gestellt worden, zudem würde Apple die Ermittler mit fortlaufender technischer Unterstützung versorgen.

Dann keilt Apple zurück:

[…] Bei diesem und vielen tausend anderen Fällen arbeiten wir weiterhin rund um die Uhr mit dem FBI und anderen Ermittlern zusammen, die für die Sicherheit der Amerikaner sorgen und Kriminelle vor Gericht bringen. Als stolzes amerikanisches Unternehmen betrachten wir die Unterstützung der wichtigen Arbeit der Strafverfolgungsbehörden als unsere Verantwortung. Die falschen Behauptungen, die über unser Unternehmen aufgestellt wurden, sind ein Vorwand, um die Verschlüsselung und andere Sicherheitsmaßnahmen zu schwächen, die Millionen von Benutzern und unsere nationale Sicherheit schützen. Das liegt daran, dass wir unsere Verantwortung für die nationale Sicherheit so ernst nehmen, dass wir nicht an die Schaffung einer Hintertür glauben – einer, die jedes Gerät anfällig für schlechte Akteure macht, die unsere nationale Sicherheit und die Datensicherheit unserer Kunden bedrohen. So etwas wie eine Hintertür nur für die Guten gibt es nicht, und das amerikanische Volk muss sich nicht zwischen einer Schwächung der Verschlüsselung und effektiven Ermittlungen entscheiden. […]

Ein Schlagabtausch, der Erinnerungen an zurückliegenden Auseinandersetzungen zwischen den beiden Institutionen aufkommen lässt.

Erinnerungen an 2016 werden wach

2016 hatten sich Apple und das FBI im Fall eines Terrorismus-Verdächtigen in San Bernadino einen erbitterten Streit über die Schutzvorkehrungen des iPhones geliefert, der es bis vor ein New Yorker Bezirksgericht schaffte. Damals drückte sich das FBI vor einer abschließenden Entscheidung einer hohen Instanz.

Jetzt schwelt der Streit um sicher verschlüsselte iPhones erneut. Das FBI verlangt ab Werk implementierte Hintertüren – Apple argumentiert dagegen und gibt zu bedenken, dass man deren Missbrauch nicht ausschließen könne.

Unklar ist, was die beiden Akteure hinter verschlossenen Türen verhandeln – im Januar wurde bekannt, dass Apples Entscheidung für iCloud-Backups ohne Vollverschlüsselung wohl auf Druck des FBI gefällt wurde.

Zum Nachlesen: