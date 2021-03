iOS 14.5: Entwickler testen Beta 4

Apple arbeitet zielstrebig auf die Freigabe von iOS 14.5 hin. Eingetragene Entwickler können seit heute die vierte Vorabversion des kommenden Betriebssystems laden. Damit verbunden hat Apple auch neue Testversionen von iPadOS 14.5, watchOS 7.4, macOS Big Sur 11.3 und tvOS 14.5 veröffentlicht.

iOS 14.5 verspricht neben den üblichen Fehlerbehebungen auch eine ganze Reihe von Funktionserweiterungen und Verbesserungen. Allem voran freuen sich eine Gesichtsmaske tragende Apple-Watch-Besitzer auf die Möglichkeit, die Uhr als Alternative zum Entsperren mit Face-ID zu verwenden. Zu den weiteren nennenswerten Neuerungen zählen die Möglichkeit zur Dual-SIM-Nutzung über 5G, Erweiterungen für Apples „Wo ist?“-Funktion, Neuerungen bei der Nutzung von Apple Music und der Musik-App sowie zahlreiche zusätzliche Emojis.

Über das Datum der finalen Veröffentlichung von iOS 14.5 für alle Nutzer kann weiterhin nur spekuliert werden. Es scheint zumindest wahrscheinlich, dass Apple das Update noch in diesem Monat frei gibt. Interessant in diesem Zusammenhang ist natürlich auch die mögliche Ankündigung der AirTags am nächsten Dienstag. Entsprechende Vorbereitungen auf Softwareseite, hält iOS 14.5 bereits bereit.

