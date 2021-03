Einbruch im Apple Store München: iPhones und MacBooks erbeutet

Der Apple Store München wurde gestern zum Ziel eines Einbruchs. Zeitungsberichten zufolge wurden dabei iPhones und MacBooks im Wert von mehr als 50.000 Euro erbeutet.

Offenbar hatten mehrere Täter am Montagmorgen noch vor Ladenöffnung die Eingangstür zu dem Apple-Laden in der Münchener Rosenstraße aufgebrochen und mehr als 60 dort ausgestellte Geräte erbeutet. Ein Passant hatte angesichts der schrillenden Alarmanlage zwar zeitnah die Polizei alarmiert, die vermutlich mehreren Täter waren bis zu deren Eintreffen allerdings bereits über alle Berge.

Bild: Apple

Es ist allerdings unwahrscheinlich, dass die Täter viel Freude mit den von ihnen erbeuteten iPhones und Apple-Notebooks haben. Die Geräte sind registriert und dürften längst von Apple mit einer Aktivierungssperre belegt sein. Eher besteht im Zusammenhang mit den Einbruch daher die Gefahr, dass das Diebesgut auf den ersten Blick günstig, allerdings funktionsunfähig beispielsweise auf Handelsplattformen wie eBay zum Verkauf angeboten wird.

Der Apple Store in der Münchener Rosenstraße ist die älteste Apple-Filiale in Deutschland. Das Ladengeschäft wurde am Nikolaustag 2008 eröffnet, zeitweise blockierten dabei damals mehr als 4.000 Wartende die komplette Verbindung zwischen Marienplatz und Rindermarkt.