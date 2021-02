Spotify oder Apple? iOS 14.5 fragt nach Standard-Streaming-Dienst

Seit dem 1. Februar im Testeinsatz auf den Geräten der Entwickler-Community, überrascht die aktuelle Vorabversion von iOS 14.5 mit einer Nachfrage, die andeutet, dass Apple fortan das Setzen eines systemweiten Standard-Streaming-Dienstes unterstützen wird und damit den Aufbau der Sprachkommandos zur Musikwiedergabe deutlich vereinfachen könnte.

Kein „Spiele … auf Spotify“ mehr

„Spiele Never Gonna Give You Up von Rick Astley auf Spotify“. Ohne den Zusatz „auf Spotify“, den Nutzer des skandinavischen Musik-Streaming-Dienstes bislang stets an ihre Siri-Befehle anhängen müssen, versucht Apple üblicherweise die hauseigene Musik-App zur Wiedergabe des angefragten Songs zu starten. Ohne aktives Apple Music-Abo sorgte dies dann jedoch für anhaltende Stille auf dem eigenen Gerät.

Eine offene Baustellen, die Apple mit iOS 14.5 nun anzugehen scheint. So berichten erste Nutzer aktuell darüber, dass das Test-Betriebssystem auf die ersten Musikwiedergabe-Kommandos mit einer Siri-Rückfrage nach dem zu nutzenden Streaming-Dienst reagiert. Wurde dieser einmal festgelegt, nutzt Siri diesen auch dann, wenn auf den bislang zwingend erforderlichen Zusatz „auf Spotify“ bzw. „auf Deezer“ verzichtet wurde.

Musik, nach E-Mail-App und Browser

Apple scheint im Siri-Musikbereich damit nun auch umzusetzen, was iOS 14 in Sachen E-Mail und Browser adressiert hat. So lassen sich seit wenigen Monaten sowohl die Email-Applikation auf iPhone und iPad als auch der standardmäßig genutzte Browser wechseln. Statt Apples Mail-App und dem Safari-Browser können Anwender hier nun auch auf Outlook und Chrome setzen.

Nun scheint Siri eine ähnliche Konfiguration des Standard-Streaming-Dienstes zu implementieren, die vor allem in Kombination mit drahtlosen Kopfhörer oder beim Fahrzeug-Einsatz mit CarPlay für eins spürbares Plus am Komfort sorgen dürfte.