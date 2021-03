Fake-Apps und Abofallen: Entwickler verklagt Apple

Ihr erinnert euch noch an die Geschichte des App-Entwicklers Kosta Eleftheriou? Diesem riss Anfang Februar der Geduldsfaden, nachdem seine Apple-Watch-Tastatur FlickType von zahlreichen zwielichtigen App Store-Anbietern als Vorlage für fiese Abo-Tricksereien missbraucht wurde.

Apple has been abusing their position to the detriment of consumers & developers for years.

They portray the App Store as “a place you can trust” & their practices as fair, but in reality they bully developers & fail to police their store.

My lawsuit:https://t.co/70TnAkD8Zj

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) March 18, 2021