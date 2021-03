Zeitanzeige per Vibration: „Taptische Zeit“ auf der Apple Watch

Apple Watch am Handgelenk? Falls ja, dann schaut euch doch das eingebettete 70-Sekunden-Video an, in dessen Verlauf Apple auf die Möglichkeit eingeht, sich die aktuelle Uhrzeit durch Vibrationsmuster „anzeigen“ zu lassen.

Das versteckte Feature, das vor allem beim heimlichen Blick auf die Uhr helfen kann, muss in den Systemeinstellungen der Computeruhr im Bereich Einstellungen > Uhr > Taptische Zeit manuell aktiviert werden und lässt anschließend die Zeitabfrage durch das gleichzeitige Auflegen von zwei Fingern aus das iPhone-Display zu.

Wie genau die Apple Watch euch dann über die aktuelle Zeit informieren soll, könnt ihr selbst bestimmen. Zu Auswahl stehen die drei Optionen Zahlen, Kurz oder Morsecode.

Zahlen : Ist die Option Zahlen ausgewählt, reagiert die Apple Watch auf zwei aufgelegte Finger mit Klopfzeichen, die für je 10 Stunden einen langen Vibrationsimpuls aussenden und für jede zusätzliche Stunde einen weiteren kurzen. Das selbe Muster gilt auch für Minuten. Für je 10 Minuten vibriert die Apple Watch einmal lang für jede zusätzliche Stunde einmal kurz.

: Ist die Option Zahlen ausgewählt, reagiert die Apple Watch auf zwei aufgelegte Finger mit Klopfzeichen, die für je 10 Stunden einen langen Vibrationsimpuls aussenden und für jede zusätzliche Stunde einen weiteren kurzen. Das selbe Muster gilt auch für Minuten. Für je 10 Minuten vibriert die Apple Watch einmal lang für jede zusätzliche Stunde einmal kurz. Kurz : In der Einstellung Kurz rechnet die Apple Watch anders. Hier wird für alle 5 Stunden ein langer Vibrationsimpuls abgegeben, dann für die Einzelstunden ein kurzer und noch mal ein langer für jede angefangene Viertelstunde.

: In der Einstellung Kurz rechnet die Apple Watch anders. Hier wird für alle 5 Stunden ein langer Vibrationsimpuls abgegeben, dann für die Einzelstunden ein kurzer und noch mal ein langer für jede angefangene Viertelstunde. Morsecode: Vielleicht interessant für Amateur-Funker, Seefahrer und Seefahrerinnen sowie Menschen in Uniform. In dieser Einstellung übermittelt die Apple Watch alle Ziffern der aktuellen Uhrzeit in regulärem Morsecode.

Auch über die Watch-App konfigurierbar

Alternativ lässt sich die Taptische Zeit auch über die Apple Watch-Applikation auf dem iPhone konfigurieren. Im Bereich „Meine Watch“ ist dies im Bereich Uhr > Taptische Zeit möglich.