Abo-Betrug im App Store: Apple steht in der Pflicht

Vergangene Woche haben wir unter der Überschrift Entwickler resigniert: „App Store voll von fiesen Abo-Fallen“ über Betrügereien im App Store berichtet. Der Entwickler Kosta Eleftheriou hatte eine Reihe von „Anwendungen“ benannt, die ohne Funktion auf Abo-Einnahmen aus sind, und dabei mithilfe geklauter Grafiken einen Gegenwert vorgaukeln.

Schon die Tatsache, dass es derart offensichtlich betrügerische Anwendungen überhaupt an Apples an anderer Stelle oft überempfindlicher Eingangskontrolle vorbei schaffen, sorgt für nachvollziehbare Kritik. In besagtem Fall muss sich der iPhone-Hersteller zudem aber fragen lassen, warum nach derart massivem Missbrauch die Konten der verantwortlichen Entwicklern nicht komplett deaktiviert werden, sondern diese stattdessen mit anderen, in gleichem Maße betrügerischen Apps munter weiter verdienen können.

Schätzungen zufolge waren auch nach der Entfernung der von Eleftheriou beanstandeten Apps weitere Anwendungen der gleichen Entwickler verfügbar, die laut Statistiken monatlich bis zu 200.000 Dollar einfahren.

While the “KeyWatch” $300k/month scam was removed, Apple did *not* take down their developer account.

Not only that, but their other scam, “GPS Speedometer”, remains on the App Store stealing $200k/month from unsuspecting people, with $416/year subscriptions.😱

UNREAL! pic.twitter.com/gU3R45LskO

— Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) February 2, 2021