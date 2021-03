„iPhone kennenlernen“: Apple bietet kostenlose Onlinesessions

Wer Samstag noch nichts vor hat, sich konform zum Lockdown ohnehin in den eigenen vier Wänden eingeschlossen hat und immer schon mal an einer „Today at Apple“-Session teilnehmen wollte, ist gut damit beraten den Terminplaner der kostenlosen Onlinesessions im Blick zu behalten.

Dieser bietet wieder mehrere freie Termine an, während derer sich an den angebotenen 1-Stunden-Workshops teilnehmen lässt. Zur Verfügung stehen hier aktuell

Grundlagen für Anfänger

Die Workshops richten sich dabei Explizit an Anfänger und vermittelt grundlegendes Wissen sowie Infos zu Funktionen, die auf den Geräten zwar standardmäßig vorhanden sind, sich aber nicht unbedingt beim ersten Einsatz erschießen. Ein gutes Beispiel wären etwa die zahlreichen Drei-Finger-Gesten über die wird in der vergangenen Woche geschrieben haben.

Nach dem Anmelde-Vorgang versorgt euch Apple mit einem Link zur Teilnahme an der Onlinesession und setzt das Vorhandensein der für Mac, iPhone und iPad verfügbaren Anwendung „Cisco Webex Meetings“ voraus, über die die Verbindung zum Workshop aufgebaut wird.

Während der dann folgenden Präsentation nehmen die Teilnehmer selbst nur mit Texteingaben an der Veranstaltung teil. Soll heißen: Ihr könnt den Apple-Mitarbeiter beziehungsweise die Apple-Mitarbeiterin sehen, die den Workshop leitet, werdet selbst jedoch nicht von einer Kamera erfasst und seht auch die anderen Teilnehmer der Onlinesession nicht.

Nachdem die Termine in den zurückliegenden Tagen immer mal wieder komplett ausgebucht waren, stehen aktuell für alle Sessions freie Slots zur Verfügung, die ihr bei Interesse mit wenigen Mausklicks reservieren könnt. Eine bereits vorhandene Apple ID wird zur Teilnahme allerdings vorausgesetzt.