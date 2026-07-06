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Neue Funktionen zum Rechnen und Reisen

App-Geheimtipps legen nach: Updates für Couchtimes, Nano und mehr
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Mehrere hier bereits vorgestellte iPhone-Apps haben in den vergangenen Tagen größere Aktualisierungen erhalten. Dazu zählt Couchtimes, das sich seit unserer ersten Vorstellung im Jahr 2023 vom reinen Serien-Tracker zu einer Verwaltung für Serien und Filme entwickelt hat. Mit Version 2.1 erweitert Entwickler Jan Früchtl nun vor allem Suche, Kalender und Bibliothek.

Mehr Überblick für Serien und Filme

Seriendetails lassen sich direkt in den Suchergebnissen anzeigen, ohne dass ein Titel zunächst zur Merkliste hinzugefügt werden muss. Dazu zählen Besetzung, Laufzeit, Bewertungen und Episodenzahl. Gesucht werden kann nun auch nach Studio, Regie oder Darstellern.

CouchTimes Screenshots

In der Bibliothek lassen sich Inhalte nach dem Datum des Ansehens oder der eigenen Bewertung sortieren und filtern. Ein neuer Merklistenfilter zeigt Staffeln nur dann an, wenn alle Episoden verfügbar sind. So lässt sich schneller erkennen, welche Serien sich ohne Unterbrechung ansehen lassen.

Auch der Kalenderabgleich wurde erweitert. Nutzer können festlegen, welche Serien synchronisiert werden, und einzelne Angaben in den Kalendereinträgen anpassen. Episodennummern oder Episodennamen lassen sich auf Wunsch ausblenden. Neu ist zudem die Unterstützung von Apple-Silicon-Macs. Viele der jetzt ergänzten Funktionen bauen auf den Neuerungen auf, die mit Version 2.0 eingeführt wurden, darunter die Filmverwaltung, Streaming-Hinweise und der Import bestehender Letterboxd-Sammlungen.

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Serien Tracker - CouchTimes
Serien Tracker - CouchTimes
Entwickler: Jan Fruechtl
Preis: Kostenlos
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Wetter-Apps mit genaueren Daten

Auch Nano erhält ein größeres Update. Die kostenlose Wetter-App setzt auf Daten des Deutschen Wetterdienstes und wurde von uns erst vor wenigen Wochen vorgestellt. Mit Version 2.2 können Nutzer nun selbst auswählen, welche DWD-Wetterstation die aktuellen Werte für einen gespeicherten Ort liefert. Nano schlägt automatisch eine passende Station vor und berücksichtigt dabei auch Höhenunterschiede. Damit sollen abweichende Messwerte vermieden werden, wenn etwa ein Ort im Tal versehentlich mit einer höher gelegenen Wetterstation verknüpft wird.

Nano Wetter App 1

Gespeicherte Orte lassen sich jetzt umbenennen, auf der Karte präziser positionieren und dauerhaft in einer eigenen Reihenfolge verwalten. Die ausgewählte Wetterstation wird außerdem von Widgets und Apple-Watch-Komplikationen übernommen, sodass überall dieselben Messwerte angezeigt werden. Ergänzend wurden die Ortssuche und mehrere Details bei der Darstellung aktueller Wetterdaten verbessert.

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nano - Wetter für Deutschland
nano - Wetter für Deutschland
Entwickler: Benjamin Kramser
Preis: Kostenlos
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Ventusky veröffentlicht mit Version 54 ebenfalls ein umfangreiches Update. Die App bietet neue Vorhersagetabellen für Bereiche wie Luftfahrt, Schifffahrt, Gesundheit und Bergsport. Nutzer können die angezeigten Wetterparameter individuell zusammenstellen und unter anderem Informationen zur Wolkenbasis, Nullgradgrenze, Luftqualität, Gezeiten oder Meeresströmungen einblenden. Die neuen Funktionen ergänzen die bereits integrierten Wetterwarnungen und Widgets.

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Ventusky: Wetterkarte & Radar
Ventusky: Wetterkarte & Radar
Entwickler: Ventusky s.r.o.
Preis: Kostenlos+
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Neue Funktionen zum Rechnen und Reisen

CalcMate, der rechnende Notizblock auf Basis von SoulverCore, ergänzt in Version 1.4.4 einen eigenen Bereich zur Verwaltung von Einnahmen und Ausgaben. Geldbewegungen lassen sich in natürlicher Sprache eingeben, etwa als kurzer Satz mit Betrag und Verwendungszweck.

Calcmate Soulver

Ein neuer Analysebereich visualisiert die erfassten Daten, zusätzlich können Kategorien und Schlagwörter vergeben werden. Damit entwickelt sich die ursprünglich als rechnender Notizblock vorgestellte App zunehmend zu einem einfachen Werkzeug für die persönliche Finanzverwaltung.

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CalcMate – Notiz-Rechner
CalcMate – Notiz-Rechner
Entwickler: Elsayed Hussein
Preis: Kostenlos+
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camAround2 erhält mit Version 1.17 weitere Detailverbesserungen. Neu sind zusätzliche Datumsformate, die Anzeige des Wochentags, Mikrofoneinstellungen sowie ein Tachometer. Außerdem wurden weitere Sprachversionen ergänzt und kleinere Anpassungen vorgenommen. Der zuletzt eingeführte Reise-Modus bleibt damit der zentrale Ausbaupfad der App.

Die Anwendung entwickelt sich Schritt für Schritt von einer Kamera-App mit gleichzeitiger Front- und Rückkamera zu einem Werkzeug, das komplette Ausflüge und Reisen dokumentieren kann.

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camAround2
camAround2
Entwickler: thomas forsberg
Preis: Kostenlos+
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06. Juli 2026 um 17:57 Uhr von Nicolas Fehler gefunden?


    4 Kommentare bisher. Dieser Unterhaltung fehlt Deine Stimme.

  • nano ist eine Tolle App, ich würde mir jedoch die Farbgebung und die Darstellung der Wetterwerte prägnanter vorstellen.

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  • CouchTimes wäre die perfekte Alternative zur App TVTime, welche zum 15.07.2026 eingestellt wird!

    Der Datenimport von TVTimes, Trakt oder so wäre noch richtig hilfreich, dafür wird ich sogar einmal was bezahlen!

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  • Jetzt wo TV Time zu gemacht wird und Trakt einfach zu teuer ist suche ich nach Alternativen … aber Alternativen mit Import und auch wieder Export Funktionen. Hab da schon ne Menge Pflege rein gesteckt …

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  • Nachdem TVTimes eingestellt wird, bin ich nun auch bei CouchTimes gelandet. Die App sieht vielversprechend aus!

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